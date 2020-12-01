Наш ресторан — это прекрасное место для премиального отдыха в волшебной атмосфере гастрономических впечатлений и образцового сервиса. Стильные и уютные залы приглашают каждого отведать изумительные вкусы блюд европейской кухни, приготовленные из исключительно качественных ингредиентов.
Над вкусом и эстетикой блюд трудится целая команда профессиональных поваров, готовых выполнить как классические, так и эксклюзивные заказы. Разнообразное меню по достоинству оценят даже заядлые гурманы. Высокая кухня и шедевральное ее исполнение мгновенно перенесут вас в мир безграничного удовольствия.
Хотите стать настоящим артистом? Тогда караоке на Щелковской уже ждет вас! Именно здесь в современном лофт-пространстве можно от души повеселиться, раскрыть и продемонстрировать свои вокальные таланты, снять стресс и слиться с музыкой воедино.
Приглашаем вас погрузиться в незабываемую атмосферу современной музыки, гастрономического блаженства и безупречного сервиса. Роскошное пространство в стиле лофт позволит хорошо провести время в приятной компании, отведать лучшие европейские блюда и спеть любимые песни в караоке.
Вы можете насладиться изысканным бизнес-ланчем на Щелковской, оценить безупречную подачу еды и напитков. Секрет подаваемых блюд заключается в фирменных рецептах ведущих шеф-поваров.
У нас можно достойно провести любое мероприятие, отпраздновать день рождения или другое важное событие. Гостям непременно понравятся как роскошные интерьеры, так и шедевры меню, замечательное музыкальное сопровождение и потрясающая шоу-программа.
Закажите бизнес-ланч на Первомайской или устройте здесь шумную вечеринку. Вас ожидает:
Предлагаем вам наслаждаться изысками для истинных гурманов, петь, танцевать и принимать участие в развлекательной программе для взрослых и детей. Без чудесного настроения и эйфории отсюда еще никто не уходил!
Караоке
Для желающих исполнить любимые хиты есть все необходимое, включая:
Пойте любимые песни в стиле поп, рэп, рок и шансон, отечественные и зарубежные. В базе есть композиции на любое предпочтение. Система шумоподавления и дополнительные спецэффекты помогут вам звучать не хуже популярной эстрадной звезды.
В караоке в Измайлово можно раствориться в душевном вечере вместе с друзьями, весело отметить юбилей, годовщину свадьбы, организовать увлекательный корпоратив! Для этого не нужно иметь голос оперного певца. Достаточно хотеть петь, любить активно проводить время и не отказывать себе в удовольствиях. Забудьте о стеснении, позвольте себе абсолютную свободу на максимуме.
Вкусные закуски, великолепные треки и хорошее окружение привнесут ярких красок и разнообразят досуг.
Пивной ресторан
True Bar — это не только про фееричную еду и зажигательные ритмы. Это еще и отличный бар на Первомайской, где подают лучшие напитки. В винной карте представлены:
И это далеко не полный список! В наличии как алкогольная, так и безалкогольная продукция по приятной стоимости. Разнообразие настолько большое, что каждый сможет найти свой излюбленный ром, коньяк или виски.
С прохладным бокалом в руке вы легко проведете не только дружественные, но и деловые беседы. Обстановка настраивает на доверие, партнерство и искренние разговоры.
Посетите бар в Измайлово, и убедитесь, что это он заслуживает наивысшей похвалы. Сюда можно прийти с кем-то или в одиночестве. Обстановка располагает к перспективным знакомствам, которые способны оказаться полезными в бизнесе и даже в личной жизни.
Будем рады вам ежедневно с 12 до 23 часов в период с воскресенья по четверг, а также с 12 до 5 часов по пятницам и субботам. Позвоните по контактным телефонам 8 (495) 652 06 08, +7 (925) 250 98 63, и забронируйте столик на желаемую дату.