Добро пожаловать True Bar Ресторан Бар Караоке Ресторан и караоке-бар в Измайлово около метро Щёлковская и Первомайская Разнообразное меню и ароматные кальяны!

О нас Наш ресторан — это прекрасное место для премиального отдыха в волшебной атмосфере гастрономических впечатлений и образцового сервиса. Стильные и уютные залы приглашают каждого отведать изумительные вкусы блюд европейской кухни, приготовленные из исключительно качественных ингредиентов. Подробнее Популярные блюда

Цезарь с креветками 580 ₽

Помпадоро 890 ₽

Карбонара с беконом 650 ₽

Жареные креветки 600 ₽

Меню ресторана

Наше меню Над вкусом и эстетикой блюд трудится целая команда профессиональных поваров, готовых выполнить как классические, так и эксклюзивные заказы. Разнообразное меню по достоинству оценят даже заядлые гурманы. Высокая кухня и шедевральное ее исполнение мгновенно перенесут вас в мир безграничного удовольствия. Подробнее Караоке Хотите стать настоящим артистом? Тогда караоке на Щелковской уже ждет вас! Именно здесь в современном лофт-пространстве можно от души повеселиться, раскрыть и продемонстрировать свои вокальные таланты, снять стресс и слиться с музыкой воедино. Подробнее



Приглашаем вас погрузиться в незабываемую атмосферу современной музыки, гастрономического блаженства и безупречного сервиса. Роскошное пространство в стиле лофт позволит хорошо провести время в приятной компании, отведать лучшие европейские блюда и спеть любимые песни в караоке.

Вы можете насладиться изысканным бизнес-ланчем на Щелковской, оценить безупречную подачу еды и напитков. Секрет подаваемых блюд заключается в фирменных рецептах ведущих шеф-поваров.

У нас можно достойно провести любое мероприятие, отпраздновать день рождения или другое важное событие. Гостям непременно понравятся как роскошные интерьеры, так и шедевры меню, замечательное музыкальное сопровождение и потрясающая шоу-программа.

Закажите бизнес-ланч на Первомайской или устройте здесь шумную вечеринку. Вас ожидает:

разнообразное меню с возможностью выбора тарифа;

оптимальное соотношение цены и качества;

внимательное обслуживание персонала.

Предлагаем вам наслаждаться изысками для истинных гурманов, петь, танцевать и принимать участие в развлекательной программе для взрослых и детей. Без чудесного настроения и эйфории отсюда еще никто не уходил!

Караоке

Для желающих исполнить любимые хиты есть все необходимое, включая:

впечатляющий ассортимент мелодичных хитов и новинок;

профессиональные микрофоны с эффектами улучшения голосового звучания;

отменная шумоизоляция комнат;

радушная и теплая атмосфера.

Пойте любимые песни в стиле поп, рэп, рок и шансон, отечественные и зарубежные. В базе есть композиции на любое предпочтение. Система шумоподавления и дополнительные спецэффекты помогут вам звучать не хуже популярной эстрадной звезды.

В караоке в Измайлово можно раствориться в душевном вечере вместе с друзьями, весело отметить юбилей, годовщину свадьбы, организовать увлекательный корпоратив! Для этого не нужно иметь голос оперного певца. Достаточно хотеть петь, любить активно проводить время и не отказывать себе в удовольствиях. Забудьте о стеснении, позвольте себе абсолютную свободу на максимуме.

Вкусные закуски, великолепные треки и хорошее окружение привнесут ярких красок и разнообразят досуг.

Пивной ресторан

True Bar — это не только про фееричную еду и зажигательные ритмы. Это еще и отличный бар на Первомайской, где подают лучшие напитки. В винной карте представлены:

пиво;

вина;

шампанское;

апероль;

коктейли;

лимонады;

морсы.

И это далеко не полный список! В наличии как алкогольная, так и безалкогольная продукция по приятной стоимости. Разнообразие настолько большое, что каждый сможет найти свой излюбленный ром, коньяк или виски.

С прохладным бокалом в руке вы легко проведете не только дружественные, но и деловые беседы. Обстановка настраивает на доверие, партнерство и искренние разговоры.

Посетите бар в Измайлово, и убедитесь, что это он заслуживает наивысшей похвалы. Сюда можно прийти с кем-то или в одиночестве. Обстановка располагает к перспективным знакомствам, которые способны оказаться полезными в бизнесе и даже в личной жизни.

Будем рады вам ежедневно с 12 до 23 часов в период с воскресенья по четверг, а также с 12 до 5 часов по пятницам и субботам. Позвоните по контактным телефонам 8 (495) 652 06 08, +7 (925) 250 98 63, и забронируйте столик на желаемую дату.